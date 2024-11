Unlimitednews.it - “Refresh and Reveal”, il Calendario Pirelli 2025 di Ethan James Green

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “and” è il titolo delfirmato da. La cinquantunesima edizione di The Cal, presentata oggi a Londra al Natural History Museum, segna un ritorno alla sensualità, svelata attraverso il corpo dei protagonisti.Ilè stato scattato tra maggio e giugno sulle spiagge dell’Historic Virginia Key Beach Park di Miami e in uno studio allestito nella stessa area. Il cast presenta attori, artisti, cantanti e modelli di varie età e di diversi paesi, alcuni dei quali avevano già collaborato con il fotografo nel corso della sua carriera.Tra le 24 fotografie di “and”- che ritraggono 12 soggetti con uno scatto a colori e uno in bianco e nero – si incontrano l’attrice, modella e attivista americana Hunter Schafer, la conduttrice televisiva e scrittrice indiano-americana Padma Lakshmi, l’attore francese Vincent Cassel, la cantante e attrice italiana Elodie, l’attrice britannica Simone Ashley e l’attrice sudcoreana Hoyeon.