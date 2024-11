Ilgiorno.it - Radius e Avogadro, Vizzolo ricorda

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Due panchine dedicate rispettivamente al chitarrista e cantante Albertoe al paroliere e compositore Oscar. Sono state inaugurate nel fine settimana nella hall dell’auditorium comunale di. Lo stesso dove, nel novembre del 2022, tenne il suo ultimo concerto, prima della scomparsa avvenuta il 16 febbraio 2023, all’età di 81 anni. L’inaugurazione delle panchine è stata l’occasione perre i due amici artisti. Basti pensare che, di origine romana e residente a San Colombano al Lambro, ha collaborato con vocalist del calibro di Lucio Battisti, Franco Battiato e Milva. Uno dei suoi brani più famosi è "Nel ghetto", con le parole di. Quest’ultimo, di origine torinese e residente a Mediglia, scomparso nel 2010 all’età di 59 anni, è entrato a sua volta nella storia della musica leggera come autore di brani di successo: tra questi, "Rossetto e cioccolato" per Ornella Vanoni, "E la luna bussò" per Loredana Bertè, "Io no" per Anna Oxa.