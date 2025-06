Chivu | Inter presuntuosa ma resta vincente Lautaro è entrato a gamba tesa

In un clima di sfide e riflessioni, l’Inter si confronta con la propria presunzione e resilienza. Dopo l’eliminazione dal Mondiale contro il Fluminense, l’allenatore nerazzurro sottolinea l’importanza di unire le forze, riconoscendo che, anche se meno appariscenti, i nostri giocatori come Lautaro Martinez sono fondamentali per tornare alla vittoria. La strada è ancora lunga, ma la determinazione non manca: bisogna remare tutti dalla stessa parte.

Il tecnico nerazzurro dopo l'eliminazione dal Mondiale contro il Fluminense: "Meno brillanti di loro, però il Toro ha ragione, bisogna remare tutti dalla stessa parte".

