Lautaro va all’attacco Calhanoglu nel mirino? Chi non vuole stare deve andare via

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, non le manda a dire dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club: un duro attacco in diretta mette in discussione il futuro di calciatori chiave, con particolare riferimento a Calhanoglu. Dopo una partita complicata e una sconfitta amara contro il Fluminense, le sue parole risuonano come un richiamo alla responsabilità e alla necessità di cambiamenti. Le sue parole, cariche di passione e determinazione, aprono un nuovo capitolo nell’ambiente nerazzurro…

Il capitano dell’Inter esplode in diretta dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club Lautaro esplode dopo la gara col Fluminense, persa 2-0 dall’Inter che così ha detto addio al Mondiale per Club. Parole pesanti quelle del capitano nerazzurro, con probabile riferimento alla vicenda Calhanoglu. Inter-Fluminense, Lautaro all’attacco – Calciomercato.it “Mi dispiace per il gruppo. Stasera ci abbiamo messo il cuore, però c’è una cosa che voglio dire: qua bisogna volerci stare. Qua stiamo lottando per degli obiettivi quindi il messaggio è chiaro: chi vuole stare con noi sta, chi non vuole deve andare via. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lautaro va all’attacco, Calhanoglu nel mirino? “Chi non vuole stare, deve andare via”

In questa notizia si parla di: lautaro - calhanoglu - attacco - mirino

Inter e le reazioni dopo aver perso lo Scudetto: da Lautaro a Calhanoglu e Thuram, la disperazione nerazzurra fa il giro dei social – FOTO - Dopo la beffa dello scudetto sfumato, i protagonisti nerazzurri mostrano la loro disperazione, diventata virale sui social.

L'Inter ha messo nel mirino Hojlund e Bonny per completare il reparto con Lautaro e Thuram. Ma un giovane potrebbe restare come 5ª punta: lo slot se lo giocano Pio Esposito e Valentin Carboni. La scelta sarà anche tecnico tattica, viste le diverse c Vai su Facebook

Lautaro va all’attacco, Calhanoglu nel mirino? “Chi non vuole stare, deve andare via”; Inter-Lipsia, Inzaghi perde i pezzi in Champions: out Acerbi e Frattesi, tornano Lautaro e Calhanoglu; Atalanta-Inter, le pagelle: Carlos Augusto (7,5) spacca la partita, Lautaro (7) decisivo, Retegui (5) spento.

Lautaro va all’attacco, Calhanoglu nel mirino? “Chi non vuole stare, deve andare via” - Fluminense: il capitano nerazzurro va all'attacco, nel mirino Hakan Calhanoglu ... Riporta calciomercato.it

TS - Inter, mirino sull'estate: Sucic per Frattesi, due colpi a centrocampo in A e uno in attacco - MSN - che può adattarsi perfettamente con Lautaro e Thuram e in prospettiva ... Da msn.com