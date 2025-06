Chivu a Mediaset | Non abbiamo avuto l’approccio di chi voleva mettere tutto sul campo

Cristian Chivu, l’allenatore dell’Inter, commenta con amarezza la sconfitta contro il Fluminense, sottolineando le difficoltà affrontate dalla squadra durante il Mondiale per Club. Dopo un cammino segnato da stanchezza e fatica mentale, i nerazzurri si concludono in modo deludente questa esperienza internazionale. La delusione è palpabile, ma il team guarda già avanti, determinato a ricostruire e tornare più forte.

Chivu, l’allenatore dell’Inter ha parlato dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Fluminense: le sue dichiarazioni. L’avventura dell’Inter al Mondiale per Club si conclude in modo deludente. La squadra, visibilmente stanca e priva di ispirazione, viene eliminata dal Fluminense e lascia gli Stati Uniti, risentendo anche della fatica accumulata in una stagione impegnativa sia a livello fisico che mentale. Cristian Chivu, il tecnico dell’ Inter, ha espresso il suo parere sull’esito di questa partita ai microfoni di Sport Mediaset. LE PAROLE DI CHIVU – « Freschezza e brillantezza. Non abbiamo avuto l’approccio di chi voleva mettere tutto sul campo, abbiamo patito la loro intensità e pressione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Mediaset: «Non abbiamo avuto l’approccio di chi voleva mettere tutto sul campo»

