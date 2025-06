Salvata una bambina in campeggio i bagnini la rianimano e riprende conoscenza

Un salvataggio tempestivo ha evitato il peggio sulla spiaggia del camping Mediterraneo a Cavallino Treporti. Verso le 10.45 di lunedì 30 giugno, i bagnini hanno prontamente intervenuto per soccorrere una bambina di un anno e 4 mesi, che si stava deteriorando improvvisamente sotto l’ombrellone. La loro prontezza e professionalità hanno permesso di rianimarla e farle riprendere conoscenza, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale la presenza di soccorritori preparati in spiaggia.

Aveva iniziato a sentirsi male sotto l'ombrellone, verso le 10.45, lunedì 30 giugno, sulla spiaggia del camping Mediterraneo in via delle Batterie a Cavallino Treporti. La bambina, un anno e 4 mesi, figlia di una coppia di svizzeri in vacanza, si stava spegnendo, aveva perso le forze e i bagnini. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it