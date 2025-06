Calabria sanità come bancomat

La sanità calabrese si conferma al centro di polemiche e scandali, con accuse di gestione opaca e pratiche poco trasparenti. Il recente emendamento presentato dal senatore Claudio Lotito, che prevederebbe l’immunità per gli amministratori delle Asp, solleva ancora più dubbi sulla trasparenza e l’efficienza del sistema sanitario locale. È urgente affrontare queste criticità per garantire una sanità equa e affidabile per tutti i cittadini calabresi.

Il 28 novembre 2024 il senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, presentava un emendamento al decreto Calabria. La modifica al testo prevedeva l'immunità per gli amministratori o commissari delle Asp.

