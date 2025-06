Ascensore guasto ragazzo con disabilità costretto in casa

Un giovane con disabilità, bloccato in casa da quasi un mese a causa di un ascensore guasto nel cuore di Arezzo, affronta quotidianamente sfide che vanno oltre l'inconveniente: si tratta di un problema di inclusione e diritti. La sua storia evidenzia quanto ancora ci sia da fare per garantire autonomia e pari opportunità a tutti. È tempo che le istituzioni intervengano per risolvere questa emergenza e ridare dignità a chi ne ha più bisogno.

Un ragazzo con disabilità costretto in casa da quasi un mese perché l'ascensore di cui si serve per scendere in strada, abitando al secondo piano, è guasto. Il disservizio negli alloggi popolari nel centro storico di Arezzo risale all'inizio di giugno. Nel frattempo i familiari hanno segnalato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

