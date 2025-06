Marotta apre | Lautaro Martinez parlava di Calhanoglu! Noi accogliamo volontà altrui

Marotta apre le porte al futuro dell’Inter, parlando di grandi star come Lautaro Martinez e Calhanoglu. In un'epoca di sfide e rinascite, le parole del dirigente italiano rivelano entusiasmo e volontà di crescere ancora. Dopo un’intensa stagione, Giuseppe Marotta ci invita a guardare avanti con fiducia, mantenendo alta la speranza e la passione dei tifosi. La strada è tracciata: ora, il sogno continua.

Giuseppe Marotta ha parlato al termine di Inter-Fluminense, match che si è concluso con il punteggio di 2-0 per i brasiliani. Di seguito le sue dichiarazioni. LE PAROLE – Giuseppe Marotta si è così pronunciato a Sport Mediaset nel post-partita di Inter-Fluminense, match terminato per 0-2: «Stagione legittima e logorante per l’Inter, faccio i miei complimenti ai ragazzi. Una stagione che ci ha visto comunque protagonisti in Italia e all’estero, arrivare secondi non significa fallire l’obiettivo. Il massimo è stato sempre dato, lo garantisco, ma a volte ci sono avversari più bravi di noi. Questa stagione deve essere vista comunque positiva. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marotta apre: «Lautaro Martinez parlava di Calhanoglu! Noi accogliamo volontà altrui»

