Aidap | La danza ha bisogno di ascolto e visione

La danza, forma d’arte universale e vibrante, merita attenzione e rispetto. Aidap – Associazione Italiana Danza Attività di Produzione – lancia un appello urgente, sottolineando quanto sia fondamentale ascoltare e vedere questa disciplina per valorizzarla appieno. Solo attraverso un dialogo aperto e una visione condivisa si può garantire un futuro ricco di innovazione e crescita. È arrivato il momento di ascoltare la danza, perché il suo battito merita di essere ascoltato e visto.

L'Aidap – Associazione Italiana Danza Attività di Produzione – ha inviato una comunicazione urgente ai membri della Commissione consultiva per la danza presso il MicIC, nonché al Direttore Generale dello

In questa notizia si parla di: danza - aidap - bisogno - ascolto

