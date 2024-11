Metropolitanmagazine.it - Prada cerca di evitare la successione (ma lo fa per il bene dell’azienda)

Tutti i grandi brand come Armani, Luxottica, ma la stessa Gucci, a un certo punto si trovano a combattere e soprattutto a doversi tutelare dalla burocrazia e da uno dei momenti più temuti: la. Capita infatti in tantissime aziende nate da una famiglia importante, così come è successo a Miuccia, di dover far fronte a un’eventuale, che deve essere applicata per tutelare gli eredi e soprattutto l’azienda. Così, ora che Miucciae Patrizio Bertelli, 76 e 78 anni, stanno costruendo un percorso ben specifico per il figlio Lorenzo.Anchesi attiva per la(e per tutelare il figlio Lorenzo)La coppia ha iniziato a muoversi, pensando a come a cedere il passo al figlio in un modo che possa garantire all’azienda di mantenere la propria indipendenza, una questione spinosa considerato che tantissime aziende, soprattutto italiane, sono state acquisite da holding più grandi.