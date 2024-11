Quotidiano.net - Omicidio Cecchettin un anno dopo, il procuratore anti femminicidi: “La violenza di genere non è in calo”

Roma, 12 novembre 2024 – “Ladinon è mai calata di intensità e inon sono mai diminuiti. Nel 2023 ce ne sono stati 120, uno ogni tre giorni, per intenderci, un dato analogo a quello degli anni scorsi sebbene nel 2023 siano diminuiti del 6%. Solo che se ne parla di più, i mass media ci fpiù titoli, queste storie finalmente trovano lo spazio in prima pagina”. A parlare è Francesco Menditto,a Tivoli e uno dei magistrati italiani più impegnati e sensibili sul problema delladi, alcune vicende – come i casi Impagnatiello-Tramontano e Turetta-– hchoccato l’opinione pubblica che ritiene non si faccia abbastanza. È una percezione giusta? “È vero, bisogna fare ancora molti passi avper sradicare un fenomeno che è più diffuso di quanto si creda”.