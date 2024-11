Ilgiornaledigitale.it - Nuova Porsche Cayenne 2026: elettrica? Sì, ma anche a benzina

sta sviluppando il nuovo modello del suo suv di puntacompletamente, ma continuerà a offrire versioni con motore a combustione e ibridenel prossimo decennio. L’attualedi terza generazione, che ha debuttato nel 2017 e ha ricevuto un restyling nel 2023. Stando alle ultime indiscrezioni sembra che negli anni a venire il modello in arrivo possa mosgtrarsi double face con una versione dotata di motorizzazioni termiche, basata sulla versione odierna ed una completamenteche nascerà su pianale PPE. Larimarrà in commercioben oltre il 2030, in attesa di novità sul fronte legislativo europeo per capire quale sarà il futuro dell’auto nel Vecchio Continente.Il CEO di, Oliver Blume, ha confermato che laEV di quarta generazione arriverà a metà decennio, con l’obiettivo di stabilire nuovi standard nel mercato dei SUV elettrici.