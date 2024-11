Lanazione.it - Numero unico per la guardia medica: l’Asl nord ovest si allinea all’Europa

Versilia, 12 novembre 2024 – Decine di numeri da ricordare, la speranza di trovare il medico in quel preciso istante, le lunghe attese prima di poter usufruire del servizio, il dubbio che il malanno che pensiamo di avere sia una cosa seria o qualcosa invece di rimandabile. Ora si cambia: tra pochi giorni aver bisogno di unanon sarà più un terno a lotto. Immaginate un compressore che “zippa” numeri e prefissi creando un nuovoeuropeo per le cure non urgenti: 116117. Entrerà in funzione dal 18 novembre nei territori delToscana, diventando l’riferimento per contattare anche la continuità assistenziale (ex). Dopo l’attivazione nelle altre due Asl toscane (centro e sud est), l’iniziativa partirà anche negli ambiti di Massa Carrara, Lucca, Versilia, Pisa e Livorno.