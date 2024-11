Thesocialpost.it - Nave da guerra russa nella Manica: “A bordo missili ipersonici Zircon”

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Unada, dotata di, ha svolto esercitazioni nel canale della, il tratto marittimo che separa la Gran Bretagna dall’Europa. La notizia è stata riportata dall’agenzia Ria Novosti.La fregata Admiral Golovko, parte del Progetto 22350, ha traversato il canale per eseguire operazioni nell’Oceano Atlantico. Durante il passaggio, ha condotto manovre antiterrorismo e addestramenti per fronteggiare potenziali minacce, come indicato dall’ufficio stampa della Flotta del Nord citato dall’agenzia.Leggi anche: Ucraina-Russia, lasi sposta in profondità: droni e, sfiorata la regione di MoscaIn particolare, il personale diha effettuato esercitazioni per garantire la protezione aerea e antisommergibile di un gruppo navale, così come diverse sessioni di addestramento per operazioni di soccorso con il supporto di aerei di ponte.