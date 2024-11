Gaeta.it - Napoli capitale dell’innovazione: l’assessore Fascione sottolinea il successo delle start up campane

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il polo scientifico di San Giovanni a Teduccio, inaugurato nel 2016, rappresenta un ingranaggio fondamentale nel programma di sviluppo e innovazione della Campania.regionale alla Ricerca, Valeria, ha recentemente messo in evidenza i notevoli progressi realizzati in questi anni, testimoniando come una vecchia fabbrica possa trasformarsi in un vivace centro di innovazione e creazione di nuove imprese. La Campania si posiziona come un elemento chiave nel panorama italiano, con 1.509up attive sul territorio.Un ecosistema diup in crescitaLa Campania si distingue come la seconda regione italiana per numero diup, un segnale chiaro di un territorio in fermento.hato che nessuno, otto anni fa, avrebbe potuto prevedere l’evoluzione che avrebbe avuto luogo in questa area.