Migranti abbandonati nel deserto | l’allerta delle organizzazioni umanitarie

Facebook WhatsAppTwitter Un grave allarme è stato lanciato da un gruppo diprovenienti dall’Africa sub-sahariana, recentemente intercettati in Tunisia e deportati nelal confine con l’Algeria. Tra di loro ci sono donne in gravidanza e neonati, tutti in situazione di estremo bisogno. Il cappellano dell’organizzazione Mediterranea Saving Humans, don Mattia Ferrari, ha sollecitato l’attenzioneautorità, chiedendo di riconoscere la dignità di queste persone e di intervenire per garantirne la sicurezza.La situazione disperata nelUn video diffuso sui social media ha rivelato la drammatica condizione in cui si trovano questi. «Siamo nel, la polizia ci ha catturato in mare e ci ha mandato qui, per favore, abbiamo bisogno di aiuto», è il grido di dolore emesso da un gruppo di diciotto persone che vive in queste condizioni inumane.