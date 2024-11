Thesocialpost.it - Matteo Messina Denaro, la nipote lavora al Ministero dell’Istruzione: scoppia la polemica

Lorenza Guttadauro,dell’ex boss mafiosoadesso per ile del Merito (MIM). L’incarico è svolto presso l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio. Il suo ruolo è quello di gestire le pratiche delle pensioni per il personale scolastico in una sede provinciale. Si è scatenata una bufera sul, come prevedibile. Fonti ufficiali, però, chiariscono: «È stata assunta a seguito di un regolare concorso». Il suo trasferimento a Roma segna una svolta dopo un passato legato alle vicende giudiziarie della sua famiglia.Leggi anche:, condannata per mafia la maestra legata al bossLe parole in difesa del bossGuttadauro, fino a poco tempo fa, difendeva proprio lo zio, coinvolto nei processi per le stragi mafiose che hanno segnato la storia del Paese.