LIVE Sinner-Fritz 3-2, ATP Finals 2024 in DIRETTA: il n.1 argina un game complicato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-A Il rete il rovescio incrociato di. C’è la prima palla break della partita.40-40 Risposta praticamente vincente dicon il diritto,si è ritrovato un missile tra i piedi e non ha potuto fare nulla.Altra seconda.A-40 Seconda di servizio aggressiva, in rete il diritto dell’americano.Niente prima.40-40 Scambio infinito.regge e portaa sbagliare il rovescio lungolinea. Si va di nuovo ai vantaggi.40-30trova un rovescio incrociato angolatissimo che mette in difficoltà.40-15 Servizio a uscire e diritto comodo da metà campo per l’azzurro.30-15colpisce la riga con il rovescio centrale, largo il diritto di.15-15 Esce di un soffio la risposta di rovescio di: sarebbe stata vincente.