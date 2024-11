Ilrestodelcarlino.it - Leucemia fulminante, Penelope muore a 11 anni

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Civitanova Marche (Macerata), 12 novembre 2024 – Civitanova è sotto choc per l’improvvisa scomparsa diSalvucci, uccisa a undicida una. La ragazzina si è spenta ieri pomeriggio all’ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverata da qualche giorno a causa di un’infezione polmonare che i medici non riuscivano a curare. Gli accertamenti svolti nell’ospedale dorico hanno poi dato la terribile diagnosi difrequentava le medie alla My School di Civitanova. La salma della ragazzina si trova all’obitorio di Torrette: sarà visitabile oggi dalle 14 alle 17 e domani dalle 8.30 alle 13. Il funerale si terrà domani alle 14 nella cappella della scuola My School di Civitanova (Stella Maris). Il funerale procederà con un corteo, in due fermate, lungomare e corso Umberto I, per poi spostarsi al cimitero di Civitanova Alta.