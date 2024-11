Ilgiorno.it - L’asilo notturno si allarga. Il restyling di via Raiberti aumenta anche i posti letto

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Tra qualche giornol’altro spazio di proprietà del Comune destinato ai senzatetto,di via, si ripresenterà con importanti novità. Stanno per finire i lavori di ristrutturazione, che porterà idisponibili da 24 a 36. "I lavori, iniziati 5 mesi fa, sono stati ampliati in corsa – chiarisce il sindaco di Monza Paolo Pilotto –. Oltre a quelli di adeguamento per la normativa di sicurezza dei Vigili del fuoco, abbiamo provveduto con undei dormitori e una manutenzione dei locali, cucina compresa.in questo caso teniamo molto alla presenza del verde, sia di alberi che di orti condivisi". In tutto gli interventi hanno avuto un costo superiore ai 200mila euro (contro i 150 mila inizialmente previsti), per un progetto che è partito intorno alla metà della scorsa giunta Allevi e ha richiesto diversi anni prima di arrivare a completamento.