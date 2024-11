Tvzap.it - “La Talpa”, il tatuaggio di un concorrente ne avrebbe svelato l’identità: di chi si tratta

News TV. Chi è la? È questa la domanda che molti appassionati del reality show di Canale 5, tornato dopo 16 anni di assenza, si pongono. Come nelle precedenti edizioni, si cercano indizi nel logo usato dagli autori. Dopo varie supposizioni, il pubblico sembra essere arrivato ad una conclusione.Leggi anche: “Grande Fratello”, Tommaso torna in Italia e annuncia: “Devo dire una cosa”Leggi anche: “Grande Fratello”, Pier Silvio Berlusconi sarebbe intervenuto per “salvare” un: l’indiscrezioneIl secondo eliminatoIeri è andata in onda la seconda puntata de La, condotta da Diletta Leotta e al suo fianco, nel ruolo di opinionista, laeliminata nella prima puntata: Ludovica Frasca. Ieri, ad uscire dal reality è stato Marco Melandri che ha sbagliato il test finale della conduttrice riguardodellae per questo motivo è stato eliminato dal gioco.