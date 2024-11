Panorama.it - La Basilica di San Pietro diventa (anche) digitale

Visitare ladi Sancomodamente da casa. Potrebbe essere lo spot dell'ennesimo documentario sullavaticana, cuore pulsante di Santa romana Chiesa, invece si tratta di un modernissimo progetto sviluppato da Microsoft «AI-Enhanced Experience», che si avvale dell'intelligenza artificiale per permettere ai fruitori di esplorare virtualmente la chiesa più grande del mondo (clicca qui per visitare la).Il progetto nasce dall'idea del cardinale Mauro Gambetti, arciprete dellae presidente della Fabbrica di San, con l'obiettivo preciso di aprire laal mondo in concomitanza con l'inizio del Giubileo, permettendo a tutti, compresi coloro i quali saranno impossibilitati a recarsi nella città eterna, di immergersi nella bellezza della chiesa e ammirare le opere d'arte di Michelangelo, Gian Lorenzo Bernini, Canova e molti altri maestri delle arti figurative.