Inter, svelato il mercato di gennaio e non solo: il messaggio di Marotta a Conte

Il presidente nerazzurro parla delle strategie per la sessione di trasferimenti invernali e risponde al tecnico del Napoli, dopo le polemiche di domenica seraLa missione di giungere alla pausa in vetta alla classifica non è riuscita, per l’, ma i nerazzurri sono lì, a giocarsela nel gruppone di testa e intendono rilanciare la sfida alla ripartenza. La squadra di Simone Inzaghi vuole confermarsi e lancia messaggi chiari alla concorrenza.ildie non: ildi– Calcio.it (fonte: © LaPresse) Arrivano dichiarazioni importanti dalla viva voce del presidente, che ha ritirato il premio ‘Nils Liedholm‘ 2024 alle Cantine di Villa Boemia di Cuccaro Monferrato, in provincia di Alessandria. Il numero uno nerazzurro spiega che in vista delinvernale non ci saranno, verosimilmente,venti, credendo nella forza e nella completezza della propria rosa: “Non credo che faremo, abbiamo una rosa di grande valore e competitiva per i nostri obiettivi, che restano quelli di arrivare in fondo a tutte le competizioni”.