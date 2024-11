Quotidiano.net - I tedeschi rinunciano allo sconto. Decollano le nozze Ita-Lufthansa

All’ultimo annuncio, finalmente Ita-decolla. Dopo un fine settimana di trattative serrate, la fumata bianca è arrivata poco prima della scadenza del termine per la consegna all’Ue del piano d’integrazione fra le due compagnie, fissata per la mezzanotte di ieri. Lo scoglio principale, poi superato, era lorichiesto dai, una mossa che aveva irritato il Mef e bloccato la firma dei documenti che le parti erano già pronte a inviare a Bruxelles. Fonti vicine al dossier precisano come iabbiano fatto dei passi avanti notevoli pur di non far saltare l’accordo. Stando alle ultime indicazioni trapelate,ora potrebbe rinunciare sia a dilazionare l’acquisto del 49% di Ita (la seconda rata dell’investimento), sia alla clausola di aggiustamento del prezzo.