Grecia-Inghilterra | le probabili formazioni

Gara valida per la quinta giornata del gruppo 2 di Lega B di Nations League 2024/2025. Gli ellenici sfidano la Nazionale dei Tre Leoni per giocarsi il primo posto.si giocherà giovedì 14 novembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Spyros Louis di Atene.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELa scelta di affidare la panchina al ct Jovanovic ha dato subito i suoi frutti conquistando ben 4 vittorie consecutive in Nations League che valgono il primo posto momentaneo con tre lunghezze di vantaggio sull’, sconfitta sul proprio campo all’andata. L’obiettivo è ora riprovarci davanti al proprio pubblico per conquistare la promozione in Lega A.Gli inglesi sono costretti a rincorrere per evitare di giocarsi la qualificazione attraverso gli spareggi.