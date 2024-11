Fregene, stanziati 70.000 euro per salvare i pini colpiti dalla cocciniglia

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 12 novembre 2024- ”Una notizia che riempie di gioia gli amanti della natura e i residenti di: sono stati70.000per applicare l’endoterapia per oltre 1000, duramentedall’infestazione della. Grazie alla mobilitazione della comunità e all’ascolto delle istituzioni, riprendono le applicazioni necessarie per salvaguardare la nostra amata pineta che potrà finalmente tornare a respirare”: così in un comunicato Massimiliano Graux, membro esecutivo della Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d’Italia”Cos’è l’endoterapia e perché è così importante?- continua Graux- L’endoterapia è una tecnica innovativa che consiste nell’iniezione di prodotti fitosanitari direttamente all’interno del tronco degli alberi. In questo modo, il principio attivo viene distribuito in modo mirato, raggiungendo le parti infette della pianta e combattendo efficacemente il parassita.