Firenze non dimentica il giovane tenente Snell | fu ucciso in città durante la guerra

, 12 novembre 2024 – Si è svolta lunedì 11 novembre la giornata di ricordo dei caduti della secondamondiale. La prima commemorazione si è tenuta al Florence war cemetery del Girone. Un evento organizzato dall’Anarti, l’associazione degli artiglieri sezione dicon la partecipazione di Giordano Righetti della Commonwealth war graves commission e di Father Chris Williams, cappellano della chiesa anglicana di St. Mark a. Con l’occasione, oltre alla corona d’alloro nel sacrario, il presidente dell’Anarti, Andrea Breschi ha ricordato anche ildelle Scots Guards Hug Mortain. Il ventunenne ufficiale vennenella notte tra il 3 e 4 agosto 1944 tra via del Lupo e via dei Bastioni nel rione di San Niccolò. Fu colpito a morte da un cecchino tedesco,un’uscita di pattuglia composta da soldati dell’VIII armata britannica e soldati del ricostituito regio esercito, mentre laera ancora in mano alla Wermacht.