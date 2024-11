Gaeta.it - Derthona Basket lancia un progetto nazionale contro il bullismo e il disagio giovanile nelle scuole

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante iniziativa svoltasi a Roma ha visto il CEO del, Ferencz Bartocci, presentare ildi Peer Education, un programma dedicato a combattere ile ilin tutte led’Italia. Questosi propone di coinvolgere i giovani in discussioni aperte, creando spazi sicuri dove è possibile affrontare tematiche delicate e contribuire al benessere collettivo. Un dialogo necessarioLerivestono un ruolo cruciale nel processo educativo e sociale dei giovani, rappresentando uno dei contesti principali per l’impatto formativo. Ferencz Bartocci, durante la sua presentazione, ha evidenziato come ildi Peer Education sia concepito per favorire il dialogo tra gli studenti. “Lesono uno degli ambiti più importanti dove incontrare i giovani e farli parlare tra di loro di problematiche importanti,” ha affermato Bartocci.