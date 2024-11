Ilrestodelcarlino.it - Degustazioni e mercatini per Natale a Macerata, pista di ghiaccio ai giardini Diaz

, 12 novembre 2024 – Al via i preparativi per le feste di, concerti,di pattinaggio e ulteriori novità in continua evoluzione animeranno come da tradizione il centro storico della città fino ai. “I classici eventi natalizi saranno spiegati a breve nel programma completo – spiega Laura Laviano, assessore alle Attività produttive –, ma accanto a questi c’è già una prima grande novità: l’iniziativa gastronomica “Tipicità”, normalmente svolta a settembre, quest’anno darà il via ai festeggiamenti ditra il 5 e il 7 dicembre”. Tema del festival gastronomico sarà “I linguaggi della tipicità”, con piazza Mazzini come punto di ritrovo principale. “Piazza Mazzini diventa simbolo della biodiversità – continua Laviano –. Protagonisti saranno i giovani dell’Istituto tecnico-agrario Garibaldi che proporranno i loro prodotti cone dimostrazioni, arricchendo le tradizionali iniziative del periodo di festa.