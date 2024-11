Ilnapolista.it - Dalla Turchia: «Montella alla Roma non esiste, starà con noi fino alla fine del Mondiale 2026»

Nelle ultime ore si parla di Vincenzocome possibile nuovo allenatore della. In questo momentoè ct della. E proprio dal paese turco arrivano le smentite sulle voci di un possibile approdo. A parlare è il vicepresidente della Federcalcio turca, Ceyhun Kazanc?, che al portale Fanatik dichiara:«Nonuna cosa del genere. Abbiamo un contrattodel. Lui è molto felice qui ed è concentrato al 100%. Non c’è niente di più naturale che menzionare i nomi di allenatori di successo con alcuni grandi club, almeno il. “Sarà con noi».Leggi anche:: «Conte è quello che più sa cambiare il corso delle partite con le sue scelte»Questa mattina:è in pole per la panchina della(CorSport)I Friedkin stanno cercando il nuovo allenatore della, dopo aver esonerato Juric in seguitosconfitta contro il Bologna in campionato.