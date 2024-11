Ilrestodelcarlino.it - "Ci è mancato il gol. Ma la squadra c’è"

Non una prestazione memorabile, ma di certo la Vigor ci ha provato fino in fondo. L’applauso finale del "Bianchelli" testimonia che il popolo vigorino ha apprezzato l’impegno profuso da Pesaresi e compagni nel derby contro la Recanatese, nonostante ciò mister Clementi non può considerarsi pienamente soddisfatto. Luci ed ombre: dopo l’ottimo avvio i rossoblu hanno rallentato la fase di impostazione, da sempre un aspetto tattico molto caro al tecnico di Senigallia. Laè presto diventata macchinosa e prevedibile, meglio invece nella ripresa con D’Errico, Gonzalez e Di Sabatino decisamente più intraprendenti, l’assalto finale però non ha prodotto risultati concreti. La Recanatese, incerottata e con tante assenze illustri (oltre a Melchiorri si sono aggiunti pezzi da novanta come Sbaffo e Mordini), ha disputato una gara di grande sostanza sotto la regia del nuovo tecnico Bilò, ma non ha mai impensierito l’estremo difensore Roberto eccezion fatta per un paio di soluzioni dalla distanza.