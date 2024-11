Oasport.it - Billie Jean King Cup 2024: torna Iga Swiatek e la Polonia diventa in automatico la favorita

Ultimi scampoli di tennis femminile a Malaga. Il teatro della Coppa Davis sarà anche il luogo dove si deciderà laCup. Dodici le Nazionali a sfidarsi per salire sul tetto del mondo, tra cui anche l’Italia di Jasmine Paolini. Ma tra le squadre che potrebbero sorprendere c’è la, che riacquisisce dalla sua parte Iga. La polacca è reduce dal ritorno in campo al Master di fine anno in cui ha visto la sua avventura interrompersi prematuramente. Il ko per 6-3 6-4 contro Coco Gauff, poi vincitrice, l’ha praticamente condannata, facendo vedere quella ruggine apparsa anche per un set e mezzo contro Barbora Krejcikova.Nel match contro Daria Kasatkina (entrata in campo in luogo di Jessica Pegula), ha però fatto onde, apparendo più vicina alla propria migliore versione.