Quotidiano.net - Beccalli, 'puntare a ecosistema investimenti coerente con fede'

Leggi su Quotidiano.net

"E' necessario sviluppare l'globale deglicoerenti con la, che sta crescendo sempre di più, in termini di volumi e di investimento, e di consapevolezza". A dirlo è stata la rettrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena, intervendo a Londra alla conferenza 'Mensuram Bonam' dedicata aglietici nell'ambito della finanza cattolica. "Un tentativo di stimare il valore monetario del 'capitale cristiano' indica che esso rappresenta oltre 800 miliardi di euro in Europa", ha sottolineato la rettrice, secondo cui solo un numero limitato di fondi di investimento incorpora i principi coerenti con la. Serve quindi un "lavoro su servizi ecosistemici chiave, come la classificazione dei fondi e il monitoraggio delle prestazioni, i fondi di investimento alternativi, gli indici di mercato, la transizione e la rendicontazione e la delega al voto-impegno".