ATP Finals, Sinner da re verso le semifinali

C’è solo, ovunque ti giri e qualunque cosa immagini di focalizzare nella settimana delle ATP final di Torino.e solo lui. Anche nella giornata che doveva essere dedicata al riposo e all’allenamento dopo il debutto vincente contro l’australiano De Minaur. La seconda serata torinese (tutto esaurito e atmosfera straordinaria) è stata così incentrata più sul premio ricevuto dall’alto atesino come numero uno al termine della stagione 2024 che sul tennis giocato.Zverev ha liquidato Rublev, candidandosi al primo posto nel suo girone che significa prenotare la finale contro l’italiano, però gli occhi di tutti sono stati per il momento in cuiha alzato il cielo il trofeo che l’ATP riserva a chi chiude la stagione al primo posto della classifica mondiale. Applausi, lacrime in tribuna da parte della madre e parole al miele del tennista che sta facendo sognare l’Italia e che tra una settimana proverà a scrivere la storia andando all’assalto della seconda Coppa Davis consecutiva.