Dilei.it - Un anno senza Giulia Cecchettin, il ricordo

Io quel giorno di unfa me lobene, era un sabato, e come tutti i sabati ero stata alla partita di mio marito, ignara che quel 11/11/2023 sarebbe rimasto scolpito nei meandri della mia memoria e in quella di tutti gli Italiani, che, da lì a poco, sarebbero rimasti con il fiato sospeso in attesa e con la speranza di un epilogo diverso da quello che poi è accaduto, la scomparsa conclusasi con l’omicidio di, quella meravigliosa ragazza diventata in una settimana la figlia e la sorella di tutti quelli che hcreduto davvero che questa donna bambina riuscisse a sopravvivere al suo carnefice.Miche da lì a poco gli appelli sui vari social si sarebbero moltiplicati, ma nessuno aveva il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, nessuna utilizzava i termino corretti, si parlava di “scomparsa di fidanzatini” , di fuga d’amore, i titoli dei giornali non raccontavano di una vittima e di un carnefici, ma di una “fuitina” consensuale, forse per paura, forse per pudore, o forse semplicemente perché il titolo di coppia tirava di più in termini di clickbait.