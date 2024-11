Lanotiziagiornale.it - Trump telefona a Putin per parlare del suo piano di pace per Ucraina e getta nello sconforto Zelensky

Alla fine lata, tanto temuta da Volodymyr, tra Donalde Vladimirc’è stata. A darne notizia è il Washington Post secondo cui il tycoon avrebbe ammonito lo zar a non provocare un’escalation in, aggiungendo che da parte sua è necessario arrivare “al più presto a una risoluzione della guerra” in.Una conversazione che ha rilanciato il dialogo tra Washington e Mosca, interrotto bruscamente nel febbraio 2022, a cui, secondo quanto riferiscono fonti della Casa Bianca al prestigioso quotidiano americano, ne faranno seguito altri nelle prossime settimane.Il fastidio diper lata diInfatti, stando a quanto trapela,avrebbe spiegato ache è in via di definizione undiper l’e che quando sarà pronto, glielo presenterà lui stesso.