Secoloditalia.it - Trump sente Putin: “Evita l’escalation in Ucraina, serve una soluzione rapida della guerra”

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

C’è stata anche una telefonata con Vladimirtra i colloqui che Donaldha avuto con decine di leader mondiali dal momento dell’elezione. A rivelarlo è stato il Washington Post, citando diverse fonti al corrente del colloquio. La conversazione, secondo quanto riferito dal quotidiano statunitense, si è tenuta giovedì, mentre il presidente eletto si trovava nella sua residenza di Mar-a-lago., secondo quanto emerso, ha consigliato adi “non intensificare lain, ricordandogli la consistente presenza militare americana in Europa”.La telefonata di: “unain”I due leader hanno discusso dell’obiettivopace nel continente europeo eha espresso l’interesse a tenere colloqui ulteriori per discutere una “riinin tempi brevi”, hanno detto le fonti al Washington Post, che ha precisato che il governo ucraino è stato informatotelefonata trae non ha obiettato.