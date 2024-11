Gaeta.it - Trovato il corpo di un escursionista scomparso in valle Aurina: tragedia sulle montagne altoatesine

Facebook WhatsAppTwitter L’escursionismo, un’attività che unisce passione per la natura e sfida personale, può purtroppo nascondere anche i lati più oscuri. Recentemente, unaha colpito la, dove undi 60 anni è statosenza vita dopo esseredurante una gita. L’episodio, che ha suscitato grande preoccupazione tra la comunità locale e gli amanti della montagna, evidenzia l’importanza della sicurezza e della preparazione in queste attività.la scoperta deldell’L’, residente nella zona, era partito per una gita al lago della Selva, situato sopra Casere, ma non ha fatto ritorno a casa come previsto. Già in serata, le autorità erano state allertate dai familiari preoccupati per la sua assenza. Immediatamente, i soccorso alpino hanno avviato le operazioni di ricerca, coadiuvati da un’eliambulanza, ma purtroppo senza risultati.