Gaeta.it - Torino: il centro città tra divertimento e caos giovanile ogni fine settimana

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore diilsi trasforma in un palcoscenico di festeggiamenti e, purtroppo, di violenza. Le aree come Piazza Vittorio e i Murazzi si riempiono di giovani, alla ricerca di momenti di svago. Tuttavia, dietro questo desiderio di libertà si cela un problema sempre più preoccupante, che coinvolge bande giovanili e comportamenti antisociali, rendendo la vita dei residenti e dei commercianti un vero e proprio incubo.bande giovanili: da svago a violenzaNei, ildivive un’esplosione di vita notturna, ma l’allegria di molti è oscurata dalla presenza di bande giovanili. Descritte da alcuni come uno “sciame”, questi gruppi si caratterizzano per la loro aggressività e la loro facilità a scatenare violenze.