Movieplayer.it - Susan Sarandon è convinta: "Sono sulla black list di Hollywood per i commenti pro-Palestina"

L'attrice sostiene di essere stata inserita nellaa nera dell'industria dopo il suo appoggio al popolo palestinese.ha dichiarato di essere stata inserita nelladi. L'attrice è tornata a parlare della sua carriera dopo le polemiche dello scorso anno in seguito alla sua partecipazione ad un raduno pro-nel novembre 2023. Le parole pronunciate dall'attrice durante il suo intervento avevano fatto discutere. "Cimolte persone che hanno paura di essere ebree in questo momento e stanno assaporando che cosa significa essere musulmani in questo Paese, spesso soggetti a violenza" aveva dichiarato la star durante il raduno. Parole che avevano suscitato clamore, come spesso accade con l'attrice, molto attiva in ambito sociale. .