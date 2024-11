Superman | ecco quando potrebbe arrivare il primo trailer del reboot di James Gunn

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

ildeldiI fan dihanno atteso con ansia di poter dare una prima occhiata a qualche filmato del prossimodel DCU di, e finalmente potremo sapereverrà rilasciato ilteaser del film. È stato confermato che Warner Bros. Discovery, Games and Pictures sarà presente al CCXP di quest’anno a San Paolo, che si terrà dal 5 all’8 dicembre.È del tutto possibile che in quell’occasione vedremo qualcosa didurante l’evento, ma abbiamo sentito che ilcompleto non debutterà prima di mercoledì 25 dicembre durante una delle partite NBA in programma. Il giorno di Natale sono in programma cinque partite, ma se ilverrà rilasciato, molto probabilmente arriverà durante la partita Lakers vs.