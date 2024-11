Puntomagazine.it - Sanità. Greco (S.I.d.R.): “Necessarie più educazione e consapevolezza sulla fertilità nei giovani e sulle tecniche Pma

: In merito ai dati emersi dall’indagine ‘Le voci del futuro’ occorre sottolineare l’importanza di una maggioretra i.“In merito ai dati emersi dall’indagine ‘Le voci del futuro’ occorre sottolineare l’importanza di una maggioretra i. Sono molti i fattori che la influenzano, tra i quali l’età, lo stile di vita e le condizioni di salute. È fondamentale, quindi, che icomprendano che lafemminile inizia a diminuire significativamente dopo i 35 anni, mentre quella maschile può essere condizionata da vari fattori ambientali e comportamentali. Inoltre, è bene evidenziare il ruolo delledi riproduzione assistita, come la fecondazione in vitro (IVF), che assicurano oggi altissime percentuali di successo rispetto al passato, soprattutto se si utilizzano l’Intelligenza Artificiale e la diagnosi genetica pre-impianto.