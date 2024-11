Lapresse.it - Migranti: sospesi provvedimenti per 2 trattenuti in attesa sentenza Cedu

Roma, 11 nov.(LaPresse) – La sezione per l’immigrazione del tribunale civile di Roma ha sospeso duedi trattenimento, nei confronti di due cittadini che erano collocati, nel mese di ottobre scorso nel centro di prima accoglienza di Gjader in Albania, per cui i giudici della sezione immigrazione non convalidarono i trattenimenti. La motivazione riportata nel dispositivo fa riferimento, secondo quanto apprende LaPresse, alla decisione che dovrà essere presa a luglio del 2025 dalla Corte Europea di Giustizia. Indi tale decisione il provvedimento è quindi sospeso.