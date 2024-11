Iltempo.it - Manovra, Prudenzano (Confintesa): "Il giudizio complessivo è positivo, ma abbiamo dato suggerimenti"

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2024 "Il nostro è uncomplessivamentesullaalcuniper quanto riguarda i bonus e per aumento delle pensioni minime per noi non ancora sufficiente. Nonintenzioni di polemizzare sul rinnovo del contratto del pubblico impiego, perché preferiamo portare a casa il nuovo contratto con i soldi già stanziati a partire dal 2025" così Francesco, segretario generale di, dopo l'incontro con il Governo a Palazzo Chigi sulla. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev