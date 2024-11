Oasport.it - LIVE Zverev-Rublev, ATP Finals 2024 in DIRETTA: in corso la cerimonia di Sinner, poi la sfida serale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-BOPANNA/EBDENLADI ALCARAZ-RUUD1??@janniksin via IG pic.twitter.com/iHnntcorED— JanniksinUpdates (@JannikUp) November 11,20:25 Sul campo adesso Andrea Gaudenzi, presidente ATP, che consegnerà insieme a Becker il prestigioso trofeo.20:19 Tutto pronto per ladedicata a Jannikall’Inalpi Arena.20:14 Stagione storica per il tennista altoatesino, che si è importo nel primo e nell’ultimo Slam stagionale, portando il tennis italiano a unllo che non aveva mai conosciuto.20:03 Tra circa 15? Jannikriceverà da Boris Becker il trofeo che tradizionalmente viene assegnato al giocatore capace di concludere al n.1 della classifica ATP la stagione.19:10 Grande partita di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che regolano facilmente in neanche un’0ra di gioco Bopanna/Ebden e partono con il piede giusto nel gruppo Mike Bryan.