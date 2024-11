Biccy.it - Le Iene: Luca si innamora di Alessandro, ma è un truffatore con un falso nome

Alexandru Rares Vari è un ragazzo rumeno che, secondo quanto riportano Le, sarebbe ricercato da numerose procure italiane dopo aver ingannato e truffato numerosi uomini. Si parla di truffa, appropriazione indebita, minaccia aggravata e furto. A parlarne è stata Veronica Ruggeri che ha raccontato la storia di, una delle vittime.“Si era presentato come parente della famiglia Agnelli e che spendeva 30 mila euro al mese di shopping. Mi aveva detto che aveva una casa a Parigi e che voleva sposarmi. Lo avevo cercato sui social ma non avevo trovato nulla, così mi ero fidato. Piaceva a tutta la mia famiglia, avevamo deciso di sposarci. Scoprire chi realmente era è stato uno choc. C’ho messo due anni per riprendermi”.Il rampollo di buona famiglia, infatti, non esisteva. Quella era semplicemente una delle sue tante identità che aveva creato nel corso degli anni, la maggior parte svizzere o francesi.