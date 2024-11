Sport.quotidiano.net - La squadra di Mastrangelo si impone dal primo set. Vittoria sofferta, ma meritata. Fano mette subito il turbo . Primo colpo esterno in A2

Reggio Emilia 13 CONAD : Zecca, Signorini, Gottardo 13, Porro 3, Guerrini 9, Stabrawa, De Angelis, Barone 4, Bonola, Gasparini 12, Alberghini, Suraci 9, Sighinolfi 8. All. Fanuli. SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS: Coscione 4, Rizzi, Merlo 14, Roberti 21, Raffa (L), Mandoloni 1, Klobucar, Magnanelli, Sorcinelli, Coccia, Acuti 9, Marks 12, Compagnoni, Mengozzi 6, Tonkonoh. All.. Arbitri: Gaetano Antonio e Jacobacci Sergio. Note - Parziali: 17-25, 25-21, 21-25, 27-29. Reggio Emilia: battute vincenti 2, errate 18, muri 11;: battute vincenti 7, battute errate 17, muri 16. Primain trasferta in A2 per la Smartsystem Essence Hotels.firma il colpaccio e si rilancia in classifica. Sofferto, ma meritato il successo. Pronti, via e Coscione al servizio e la coppia Roberti-Acuti a muro creano ilbreak della partita (6-11), Reggio Emilia non reagisce se non nel finale, ma è trardi.