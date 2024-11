Iodonna.it - Impossibile non notare quella mano sulla schiena alla fine della cerimonia del Remembrance Sunday. Un gesto che consolida un'alleanza royal

Leggi l'articolo completo su Iodonna.it

tradizionaledel, svoltasi presso il Cenotafio a Londra, è andata in scena una testimonianza di affetto tra Kate Middleton e Sophie di Edimburgo che fa ben sperare per il futuromonarchia. In una giornata molto sentita dai britannici, le due reali si sono mostrate solidali, condividendo sorrisi e parole di conforto, scambiati sul balcone del Foreign Office mentre osservavano la deposizione delle corone da parte del re Carlo e del principe William. La principessa del Galles, da poco rientrata negli impegni pubblici dopo la difficile battaglia contro il cancro, ha affrontato lacon forza e dignità, accanto“sorella reale” Sophie. Kate Middleton: ilook più belli guarda le foto Ild’affetto di Sophie per Kate MiddletonUnsemplice, ma profondo: mentre lasciavano il balcone, Sophie ha posato unadi Kate, un segnale di sostegno e vicinanza che ha catturato l’attenzione dei presenti e degli esperti di linguaggio del corpo.