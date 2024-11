Formiche.net - Il Giappone presenta un sistema laser semovente per rivoluzionare la difesa aerea

Se una volta le armierano qualcosa da relegare alla fantascienza, oggi il loro avvento è pressoché certo. La proliferazione di sistemi d’attacco aerei come droni e munizioni circuitanti ha spinto le principali Forze armate mondiali a interrogarsi su come adeguare la propriae ilè uno dei primi Paesi are la propria versione di un. Lazione è avvenuta durante la rivista in occasione del settantesimo anniversario della fondazione delle Forze di autosi (Jsdf). Il nuovoda 10Kw della componente terrestre delle Jsdf, entrato recentemente in servizio, è unmodulare montato sul telaio di un autocarro 8×8. Ilad alta energia, unito alla mobilità del veicolo ruotato, permetterà di disporre di un intercettore altamente efficiente, rapidamente schierabile e dai costi sostenibili, capace di individuare e colpire bersagli a corto e medio raggio.